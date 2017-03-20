Л.Бальцерович назвал наибольшее препятствие для реформ в Украине

Л.Бальцерович заявил, что в целом доволен возможностью передавать свой опыт власти Украины, определенные реформы начать удалось, а что-то так и осталось только проектом.

По его словам, в конце марта будет год работы группы. Она представит свое видение и комплексную оценку вклада в реализацию реформ в Украине.

"Поэтому пока не буду говорить в целом, а приведу несколько примеров. Изначально мы предлагали ввести рынок земли - не получилось. Все время советовали начать приватизацию - тоже не получилось. Вместе с тем рекомендовали завершить реформу газовой отрасли - и тут все получилось", - подчеркнул он.

"К сожалению, я не имею полной информации. Не знаю, например, что тормозит приватизацию, почему нет рынка земли. Но я убежден, что это большая победа популистов, что реформаторы испугались", - подчеркнул он.

По его словам, открыть рынок земли нельзя - надо наладить коммуникацию и объяснить обществу, почему не надо поддерживать популистов.

"Надеюсь, что в этом году это будет сделано", - отметил он.

По его словам, картина относительно реформ получилась несколько смешанная.

"Мы помогали ускорить процесс дерегуляции, способствовали созданию регулятора рынка. Участвовали в запуске реформы здравоохранения, в настоящее время при нашей поддержке продолжается реформа системы управления государством", - отметил Л.Бальцерович.