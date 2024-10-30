Китайський космічний корабель з першою жінкою-інженером прибув на станцію КНР
Київ • УНН
Космічний корабель "Шеньчжоу-19" успішно пристикувався до китайської орбітальної станції "Тяньгун". Екіпаж із трьох осіб, включаючи першу жінку-космічного інженера, зустрівся з попередньою командою для п'ятиденної ротації.
Китайський космічний корабель "Шеньчжоу-19" з екіпажем із трьох осіб, включаючи першу в країні жінку-космічного інженера, стикувався з орбітальною станцією КНР, пише УНН з посиланням на Xinhua.
Деталі
"Китайський пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-19" у середу успішно зістикувався з комбінацією космічної станції", - повідомили в Управлінні програми пілотованих космічних польотів КНР (CMSA).
Об 11:00 30 жовтня за пекінським часом космічний корабель "Шеньчжоу-19" здійснив швидке автоматичне зближення та стикування з переднім вузлом стикувань основного модуля "Тяньхе" космічної станції.
"Запуск визнано повністю успішним", - пише видання.
Пізніше троє тайконавтів, які перебували на борту китайського космічного корабля "Шеньчжоу-19", увійшли до китайської космічної станції "Тяньгун" і зустрілися з трьома членами іншого екіпажу, розпочавши новий раунд ротації екіпажів на орбіті.
За повідомленням CMSA, екіпаж місії "Шеньчжоу-18" відкрив люк о 12:51 за пекінським часом і привітав своїх наступників.
За даними CMSA, усі шість тайконавтів житимуть і працюватимуть разом протягом п'яти днів, щоб завершити заплановані завдання та змінні роботи.
Повернення екіпажу "Шеньчжоу-18" із космосу призначено на 4 листопада на посадковий майданчик Дунфен на півночі Китаю.
Доповнення
Рано-вранці середи за пекінським часом космічний корабель "Шеньчжоу-19" був запущений з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2F".