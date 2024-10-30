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Китайский космический корабль с первой женщиной-инженером прибыл на станцию КНР

Китайский космический корабль с первой женщиной-инженером прибыл на станцию КНР

Киев  •  УНН

09:25 • 5194 просмотра

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Космический корабль «Шэньчжоу-19» успешно пристыковался к китайской орбитальной станции «Тяньгун». Экипаж из трех человек, включая первую женщину-космического инженера, встретился с предыдущей командой для пятидневной ротации.

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-19" с экипажем из трех человек, включая первую в стране женщину-космического инженера, состыковался с орбитальной станцией КНР, пишет УНН со ссылкой на Xinhua.

Детали

"Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" в среду успешно состыковался с комбинацией космической станции", - сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

В 11:00 30 октября по пекинскому времени космический корабль "Шэньчжоу-19" совершил быстрое автоматическое сближение и стыковку с передним стыковочным узлом основного модуля "Тяньхэ" космической станции.

"Запуск признан полностью успешным", - пишет издание.

Позже трое космонавтов, находившихся на борту китайского космического корабля "Шэньчжоу-19", вошли в китайскую космическую станцию "Тяньгун" и встретились с тремя членами другого экипажа, начав новый раунд ротации экипажей на орбите.

По сообщению CMSA, экипаж миссии "Шэньчжоу-18" открыл люк в 12:51 по пекинскому времени и поприветствовал своих сменщиков.

Согласно данным CMSA, все шесть космонавтов будут жить и работать вместе в течение пяти дней, чтобы завершить запланированные задачи и сменные работы.

Возвращение экипажа "Шэньчжоу-18" из космоса назначено на 4 ноября на посадочную площадку Дунфэн на севере Китая.

Дополнение

Раним утром среды по пекинскому времени космический корабль "Шэньчжоу-19" был запущен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2F".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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