Київська дитяча залізниця відкрила новий сезон
Київ • УНН
Київська дитяча залізниця відкрила сезон руху поїздів, дозволяючи дітям вивчати різні залізничні професії під наглядом професійних залізничників та пропонуючи заходи для відвідувачів у певні дні.
Київська дитяча залізниця відкрила сезон руху поїздів, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.
Деталі
На відкритті нового сезону юних залізничників привітали та нагородили найкращих учнів їхні старші наставники.
Також відкриття сезону супроводжувалося короткою концертною програмою, інтерактивами, професійними майстер-класами.
Мешканці та гості столиці України можуть відвідати дитячу залізницю:
у травні, вересні та жовтні в суботу та неділю з 10:00 до 19:00;
у червні-серпні — по четвергах та п’ятницях з 11:00 до 17:00, у вихідні дні з 10:00 до 19:00.
В УЗ нагадали, що усіма процесами на дитячій залізниці керують її учні під наглядом професійних залізничників.
Додамо
На Київській дитячій залізницій навчається більше 1 тис. учнів. Вони опановують різні професії: черговий по станції, провідник пасажирських вагонів, машиніст, колійний майстер та ін.