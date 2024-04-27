Киевская детская железная дорога открыла новый сезон

Киевская детская железная дорога открыла сезон движения поездов, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

На открытии нового сезона юных железнодорожников поздравили и наградили лучших учеников их старшие наставники.

Также открытие сезона сопровождалось короткой концертной программой, интерактивами, профессиональными мастер-классами.

Жители и гости столицы Украины могут посетить детскую железную дорогу:

в мае, сентябре и октябре в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00;

в июне-августе - по четвергам и пятницам с 11:00 до 17:00, в выходные дни с 10:00 до 19:00.

В УЗ напомнили, что всеми процессами на детской железной дороге руководят ее ученики под наблюдением профессиональных железнодорожников.

Добавим

На Киевской детской железной дороге обучается более 1 тыс. учеников. Они осваивают различные профессии: дежурный по станции, проводник пассажирских вагонов, машинист, путевой мастер и др.