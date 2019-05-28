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КВУ: нардепи вже почали роздавати цукор, ліки та м'ячі

КВУ: нардепи вже почали роздавати цукор, ліки та м'ячі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У кількох областях України зафіксована масова роздача громадянам товарів та послуг від імені потенційних кандидатів у народні депутати в низці одномандатних округів. Про це повідомила прес-служба Комітету виборців України, передає УНН.

За даними організації, такі випадки мали місце в Луганській, Одеській, Полтавській, Житомирській областях.

"Як правило, роздача товарів здійснювалася від імені благоднійних фондів, пов’язаних із народними депутатами. Така активність проводилася й раніше, однак із початком виборів вона суттєво активізувалася", - зазначили у КВУ.

Так, за даними організації, у Сєвєродонецьку Луганської області громадянам безкоштовно роздавали цукор у пакетах із символікою партії. В Одеській області в одному з округів пенсіонерам роздавали набір ліків, який включав валеріанку, перекис водню, бинт, вату, цитрамон, активоване вугілля. А разом із медикаментами роздавали лист із зображенням нардепа.

У Полтавській області, за даними КВУ, нардеп привітав учнів однієї зі шкіл зі святом останнього дзвоника та подарував шкільні м’ячі.

У Житомирі, за даними організації, за ініціативи народного депутата відкрили інклюзивний спортмайданчик. Він разом із місцевою владою був присутній на його відкритті.

В організації також проінформували, що у місті Коростень Житомирської області за підтримки благодійного фонду нардепа до дня міста було організовано спортивні змагання зі стритболу та воркауту, конкурс дитячих візочків та конкурс карооке для дітей. Учасники отримали призи від фонду.

"Попри те, що такі дії юридично не є підкупом виборців, оскільки політики, від імені яких роздаються товари чи послуги, не є офіційно зареєстрованими кандидатами в народні депутати, КВУ вказує на недоброчесність подібної діяльності і закликає потенційних кандидатів відмовитися від фінансового стимулювання виборців в будь-яких формах", - зазначили у КВУ.

Нагадаємо, 24 травня стартувала виборча кампанія до Верховної Ради.

За першу добу виборчого процесу слідчі відкрили два кримінальні провадження, пов’язані з виборчим процесом до Ради.

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