КВУ нарахував 58 “слуг народу”, у родинах яких придбали цінне майно в останні два роки

ukru
19:38 • 78485 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 102787 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 162917 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 145986 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147651 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159142 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176719 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149978 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159155 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176004 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154397 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126019 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120157 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138033 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 96535 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 162917 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154397 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252249 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248542 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376872 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54644 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64665 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62875 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98811 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109783 перегляди
Актуальне
КВУ нарахував 58 “слуг народу”, у родинах яких придбали цінне майно в останні два роки

КВУ нарахував 58 “слуг народу”, у родинах яких придбали цінне майно в останні два роки

Київ • УНН

 • 21161 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Комітет виборців України з’ясував, що упродовж останніх двох років кожна четверта родина депутатів фракції “Слуга Народу” задекларувала придбання цінного майна. Про це пресслужба КВУ повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Серед придбаного, за повідомленням, — автомобілі, квартири, земельні ділянки придбали члени сімей 58 депутатів фракції. Загальна вартість майна сягнула, як вказано, понад 60 млн грн.

“Загалом, починаючи з серпня 2019 року, члени сімей депутатів "Слуги Народу“ придбали 38 автомобілів. Зокрема, задекларували нові автомобілі дружини народних депутатів Юрія Корявченкова (2 млн грн), Богдана Яременка (Volvo, 1 млн), Костянтина Касая (BMW, 3,7 млн), Павла Якименка (BMW, 2,9 млн), Юрія Арістова (PORSCHE, 2,3 млн), Андрія Геруса (1,4 млн грн), Олександра Завітневича (1,5 млн), Олексія Леонова (Mercedes-Benz, 1,5 млн), Олександра Літвінова (Toyota, 1,2 млн), Олександра Салійчука (Mercedes-Benz, 1,2 млн), Ореста Саламахи (BMW, 849 тис.), Максима Зуєва (540 тис.)”, — йдеться в повідомленні.

Вказано також, що задекларували нові автомобілі члени сімей народних депутатів Андрія Бобляха, Ірини Верещук, Володимира Гевка, Максима Гузенка, Андрія Клочка. Варто відзначити, що тринадцять народних депутатів вказали в деклараціях, що користуються транспортом, який належить їх родичам, переважно, дружинам.

Окрім автомобілів, депутати “Слуги Народу”, за повідомленням, вказали 25 земельних ділянок та 12 квартир, придбаних членами їх сімей. "Зокрема, народний депутат Роман Мулик задекларував котедж для сімейного відпочинку у курортному селі Поляниця вартістю 1,1 млн, який перебуває у власності дочки (дата набуття права: 19.10.2020). Галина Третьякова задекларувала земельну ділянку вартістю 490 тис. грн, що перебуває у власності чоловіка (дата набуття права: 10.03.2020). Костянтин Касай задекларував отримання дружиною права власності у 2020 році на квартиру, житловий будинок та земельну ділянку. Олексій Устенко задекларував придбання у 2020 році дружиною квартири в Києві вартістю 5 млн грн", - сказано у повідомленні.

“Декларування дорогих покупок членами сімей може бути частиною схеми з легалізації статків народних депутатів. Саме тому поширеною практикою є пересування на автомобілях та проживання у житлі, що належать членам сім’ї”, — зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Доповнення

До слова, раніше КВУ вже відзначав різке зростання купівельної спроможності депутатів фракції “Слуги Народу”. Відзначається, зокрема, що упродовж 2020 року "97 народних депутатів фракції задекларували придбання цінного майна". Сукупно, як вказано, було придбано 20 квартир, 67 земельних ділянок та 74 автомобілі.

Нагадаємо

Народний депутат з фракції “Слуга народу” Маргарита Шол була помічена на пленарному засіданні Верховної Ради з аксесуарами та дорогоцінностями на пів мільйона гривень.

Додамо, Верховна Рада нинішнього скликання, де монобільшість - у "слуг народу", працює якраз два роки - була обрана на позачергових виборах 21 липня 2019 року, а перше засідання відбулося 29 серпня 2019 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами