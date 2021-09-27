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КИУ насчитал 58 "слуг народа", в семьях которых приобрели ценное имущество в последние два года

КИУ насчитал 58 "слуг народа", в семьях которых приобрели ценное имущество в последние два года

Киев  •  УНН

 • 21143 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Комитет избирателей Украины выяснил, что на протяжении последних двух лет каждая четвертая семья депутатов фракции "Слуга народа" задекларировала приобретение ценного имущества. Об этом пресс-служба КИУ сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Среди приобретенного, по сообщению, - автомобили, квартиры, земельные участки приобрели члены семей 58 депутатов фракции. Общая стоимость имущества составила, как указано, более 60 млн грн.

"В целом, начиная с августа 2019 года, члены семей депутатов "Слуги народа" приобрели 38 автомобилей. В частности, задекларировали новые автомобили жены народных депутатов Юрия Корявченкова (2 млн грн), Богдана Яременко (Volvo, 1 млн), Константина Касая (BMW, 3,7 млн), Павла Якименко (BMW, 2,9 млн), Юрия Аристова (PORSCHE, 2,3 млн), Андрея Геруса (1,4 млн грн), Александра Завитневича (1,5 млн), Алексея Леонова (Mercedes-Benz, 1,5 млн), Александра Литвинова (Toyota, 1,2 млн), Александра Салийчука (Mercedes-Benz, 1,2 млн), Ореста Саламахи (BMW, 849 тыс.), Максима Зуева (540 тыс.) ", - говорится в сообщении.

Указано также, что задекларировали новые автомобили члены семей народных депутатов Андрея Бобляха, Ирины Верещук, Владимира Гевко, Максима Гузенко, Андрея Клочко. Стоит отметить, что тринадцать народных депутатов указали в декларациях, что пользуются транспортом, который принадлежит их родственникам преимущественно женам.

Кроме автомобилей, депутаты "Слуги народа", по сообщению, указали 25 земельных участков и 12 квартир, приобретенных членами их семей. "В частности, народный депутат Роман Мулик задекларировал коттедж для семейного отдыха в курортном селе Поляница стоимостью 1,1 млн, который находится в собственности дочери (дата приобретения права: 19.10.2020). Галина Третьякова задекларировала земельный участок стоимостью 490 тыс. грн, что находится в собственности мужа (дата приобретения права: 10.03.2020). Константин Касай задекларировал получение женой права собственности в 2020 году на квартиру, жилой дом и земельный участок. Алексей Устенко задекларировал приобретение в 2020 году женой квартиры в Киеве стоимостью 5 млн грн", - сказано в сообщении.

"Декларирование дорогих покупок членами семей может быть частью схемы по легализации состояния народных депутатов. Именно поэтому распространенной практикой является передвижение на автомобилях и проживание в жилье, принадлежащих членам семьи", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Дополнение

К слову, ранее КИУ уже отмечал резкий рост покупательной способности депутатов фракции "Слуги народа". Отмечается, в частности, что в течение 2020 года "97 народных депутатов фракции задекларировали приобретение ценного имущества". Совокупно, как указано, было приобретено 20 квартир, 67 земельных участков и 74 автомобиля.

Напомним

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Маргарита Шол была замечена на пленарном заседании Верховной Рады с аксессуарами и драгоценностями на полмиллиона гривен.

Добавим, Верховная Рада нынешнего созыва, где монобольшинствоь - у "слуг народа", работает как раз два года - была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года, а первое заседание состоялось 29 августа 2019 года.

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