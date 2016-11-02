КВУ: 119 депутатів-мільйонерів отримували компенсацію на житло
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Згідно з даними електронних декларацій у 2015 році 119 народних депутатів, які задекларували якнайменше мільйон гривень грошових активів отримували компенсацію на житло. Відповідну статистику підрахували експерти проекту "Дослівно", передає УНН з посиланням на Комітет виборців України.
"Проаналізували декларації народних депутатів, які минулого року отримували з бюджету кошти на оренду. З’ясувалося, що 119 із них задекларували у 12 розділі електронних декларації понад мільйон гривень", - зазначили експерти.
Десятка найзаможніших депутатів, які отримували компенсації на житло виглядає так:
1. Вадим Нестеренко, 206 млн грн
2. Олександр Вілкул, 190 млн грн
3. Євгеній Гєллєр, 165 млн грн
4. Руслан Демчак, 133 млн грн
5. Євгеній Мураєв, 94 млн грн
6. Борислав Розенблат, 94 млн грн
7. Геннадій Чекіта, 90 млн грн
8. Анатолій Денисенко, 85 млн грн
9. Олександр Пресман, 71 млн грн
10. Аркадій Корнацький, 57 млн грн
"Після повноцінного старту електронного декларування цілком очевидно, що потрібно переглянути систему депутатських компенсації. Хоча повністю відмовлятися від неї теж не варто. Оскільки ми точно знаємо, що в парламенті є такі депутати, для яких ці гроші критично важливі", - наголосив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
Як повідомляв УНН, громадянська мережа ОПОРА підрахувала, що 409 народних депутатів України у свої е-деклараціях сукупно вказали 4042 об'єкти нерухомості, у тому числі і за кордоном.