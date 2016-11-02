КИУ: 119 депутатов-миллионеров получали компенсацию на жилье

"Проанализировали декларации народных депутатов, которые в прошлом году получали из бюджета средства на аренду. Выяснилось, что 119 из них задекларировали в 12 разделе электронных декларации более миллиона гривен", - отметили эксперты.

Десятка самых богатых депутатов, которые получали компенсации на жилье выглядит так:

1. Вадим Нестеренко, 206 млн грн

2. Александр Вилкул, 190 млн грн

3. Евгений Геллер, 165 млн грн

4. Руслан Демчак, 133 млн грн

5. Евгений Мураев, 94 млн грн

6. Борислав Розенблат, 94 млн грн

7. Геннадий Чекита, 90 млн грн

8. Анатолий Денисенко, 85 млн грн

9. Александр Пресман, 71 млн грн

10. Аркадий Корнацкий, 57 млн ​​грн

"После полноценного старта электронного декларирования вполне очевидно, что нужно пересмотреть систему депутатских компенсаций. Хотя полностью отказываться от нее тоже не стоит. Поскольку мы точно знаем, что в парламенте есть такие депутаты, для которых эти деньги критически важны", - подчеркнул глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Как сообщал УНН, гражданская сеть ОПОРА подсчитала, что 409 народных депутатов Украины в своих е-декларациях совокупно указали 4042 объекты недвижимости, в том числе и за рубежом .