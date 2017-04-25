КВУ: 11 депутатів парламенту жодного разу не голосували в квітні

“11 народних депутатів жодного разу не проголосували за місяць роботи. Жодного разу в квітні не проголосували: Євген Бакулін з фракції „Опозиційний блок“, Вячеслав Богуслаєв з фракції „Воля Народу“, Владислав Бухарєв з фракції ВО „Батьківщина“, Денис Дзензерський з фракції „Народний Фронт“, Семен Семенченко з фракції „Самопоміч“, Петро Сабашук та Віталій Чепинога з фракції Блоку Петра Порошенка, а також позафракційні Дмитро Ярош та Едуард Матвійчук”, — зазначається у повідомленні Комітету виборців України.

Окрім того, за даними КВУ, у квітні не голосували Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.

Ще 42 народні депутати пропустили більше 90% голосувань в квітні. При цьому жоден депутат не взяв участь у всіх голосуваннях, повідомляє КВУ.

За даними голови КВУ Олексія Кошеля, “окремі народні депутати не голосують в Раді по кілька місяців. Зокрема, це стосується Семена Семенченка із „Самопомочі“, який жодного разу не проголосував за березень-квітень 2017 року. Позафракційний Дмитро Ярош також не голосував в Раді з березня”.

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Всього в квітні відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких відбулося 499 голосувань і було прийнято 15 законодавчих актів.