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КВУ: 11 депутатів парламенту жодного разу не голосували в квітні

КВУ: 11 депутатів парламенту жодного разу не голосували в квітні

Київ • УНН

 • 14406 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Одинадцять депутатів Верховної Ради жодного разу не проголосували у квітні поточного року на пленарних засіданнях парламенту. Про це повідомляє Комітет Виборців України, який проаналізував голосування народних депутатів у квітні в рамках проекту «Дослівно», передає УНН.

“11 народних депутатів жодного разу не проголосували за місяць роботи. Жодного разу в квітні не проголосували: Євген Бакулін з фракції „Опозиційний блок“, Вячеслав Богуслаєв з фракції „Воля Народу“, Владислав Бухарєв з фракції ВО „Батьківщина“, Денис Дзензерський з фракції „Народний Фронт“, Семен Семенченко з фракції „Самопоміч“, Петро Сабашук та Віталій Чепинога з фракції Блоку Петра Порошенка, а також позафракційні Дмитро Ярош та Едуард Матвійчук”, — зазначається у повідомленні Комітету виборців України.

Окрім того, за даними КВУ, у квітні не голосували Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.
Ще 42 народні депутати пропустили більше 90% голосувань в квітні. При цьому жоден депутат не взяв участь у всіх голосуваннях, повідомляє КВУ.

За даними голови КВУ Олексія Кошеля, “окремі народні депутати не голосують в Раді по кілька місяців. Зокрема, це стосується Семена Семенченка із „Самопомочі“, який жодного разу не проголосував за березень-квітень 2017 року. Позафракційний Дмитро Ярош також не голосував в Раді з березня”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: вісім нардепів за два місяці роботи ВР жодного разу не проголосували

Всього в квітні відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких відбулося 499 голосувань і було прийнято 15 законодавчих актів.

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