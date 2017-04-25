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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23709 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86505 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144075 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112160 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113687 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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КИУ: 11 депутатов парламента ни разу не голосовали в апреле

КИУ: 11 депутатов парламента ни разу не голосовали в апреле

Киев  •  УНН

 • 14405 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Одиннадцать депутатов Верховной Рады ни разу не проголосовали в апреле текущего года на пленарных заседаниях парламента. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, который проанализировал голосования народных депутатов в апреле в рамках проекта “Дословно”, передает УНН.

"11 народных депутатов ни разу не проголосовали за месяц работы. Ни разу в апреле не проголосовали: Евгений Бакулин из фракции "Оппозиционный блок", Вячеслав Богуслаев из фракции "Воля народа", Владислав Бухарев из фракции ВО "Батькивщина", Денис Дзензерский из фракции "Народный Фронт", Семен Семенченко из фракции "Самопомощь", Петр Сабашук и Виталий Чепинога из фракции Блока Петра Порошенко, а также внефракционные Дмитрий Ярош и Эдуард Матвийчук", - отмечается в сообщении Комитета избирателей Украины.

Кроме того, по данным КИУ, в апреле не голосовали Сергей Клюев и Александр Онищенко, которых разыскивает украинская власть.

Еще 42 народных депутата пропустили более 90% голосований в апреле. При этом ни один депутат не принял участие во всех голосованиях, сообщает КИУ.

По данным главы КИУ Алексея Кошеля, "некоторые народные депутаты не голосуют в Раде по несколько месяцев. В частности, это касается Семена Семенченко из "Самопомощи", который ни разу не проголосовал за март-апрель 2017 года. Внефракционный Дмитрий Ярош тоже не голосовал в Раде с марта".

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Всего в апреле состоялось 12 пленарных заседаний Рады, на которых произошло 499 голосований и было принято 15 законодательных актов.

Украинские Национальные Новости

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