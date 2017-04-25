КИУ: 11 депутатов парламента ни разу не голосовали в апреле

"11 народных депутатов ни разу не проголосовали за месяц работы. Ни разу в апреле не проголосовали: Евгений Бакулин из фракции "Оппозиционный блок", Вячеслав Богуслаев из фракции "Воля народа", Владислав Бухарев из фракции ВО "Батькивщина", Денис Дзензерский из фракции "Народный Фронт", Семен Семенченко из фракции "Самопомощь", Петр Сабашук и Виталий Чепинога из фракции Блока Петра Порошенко, а также внефракционные Дмитрий Ярош и Эдуард Матвийчук", - отмечается в сообщении Комитета избирателей Украины.

Кроме того, по данным КИУ, в апреле не голосовали Сергей Клюев и Александр Онищенко, которых разыскивает украинская власть.

Еще 42 народных депутата пропустили более 90% голосований в апреле. При этом ни один депутат не принял участие во всех голосованиях, сообщает КИУ.

По данным главы КИУ Алексея Кошеля, "некоторые народные депутаты не голосуют в Раде по несколько месяцев. В частности, это касается Семена Семенченко из "Самопомощи", который ни разу не проголосовал за март-апрель 2017 года. Внефракционный Дмитрий Ярош тоже не голосовал в Раде с марта".

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Всего в апреле состоялось 12 пленарных заседаний Рады, на которых произошло 499 голосований и было принято 15 законодательных актов.