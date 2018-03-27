Квіти та іграшки: у Москві сотні людей вийшли вшанувати загиблих в Кемерово
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Москві на Пушкінській площі розпочалася неофіційна акція у пам'ять про загиблих під час пожежі в Кемерово, передає УНН.
Як повідомляють очевидці, люди приходять на Пушкінську площі із квітами та іграшками.
Наразі на акцію зібралось близько тисячі осіб.
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У той же час на Манежній площі мерія Москви проводить аналогічний захід.
Нагадаємо, у результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня", за останніми даними, загинули 64 людини.
Dozens of bunches of flowers are being passed over heads in a packed crowd at Moscow rally to remember those killed in Kemerovo fire: pic.twitter.com/tKpglrRGDS— Howard Amos (@howardamos) 27 березня 2018 р.
Общее настроение — скорбь. Люди молчат или говорят шёпотомhttps://t.co/3PXGEEMKfJ pic.twitter.com/exf7qHtbNu— RTVI (@RTVi) 27 березня 2018 р.
“We are all locked in this zoo.” Anna believes the Kemerovo tragedy was the result of systematic corruption and “the absurdity of Russian life.” pic.twitter.com/c1MpOu8dts— Evan Gershkovich (@evangershkovich) 27 березня 2018 р.