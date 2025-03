Квіти та іграшки: у Москві сотні людей вийшли вшанувати загиблих в Кемерово

Як повідомляють очевидці, люди приходять на Пушкінську площі із квітами та іграшками.

Наразі на акцію зібралось близько тисячі осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тисячі людей у Кемерово на мітингу зажадали відставки влади

У той же час на Манежній площі мерія Москви проводить аналогічний захід.

Нагадаємо, у результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня", за останніми даними, загинули 64 людини.

Dozens of bunches of flowers are being passed over heads in a packed crowd at Moscow rally to remember those killed in Kemerovo fire: pic.twitter.com/tKpglrRGDS

— Howard Amos (@howardamos) 27 березня 2018 р.

Общее настроение — скорбь. Люди молчат или говорят шёпотомhttps://t.co/3PXGEEMKfJ pic.twitter.com/exf7qHtbNu

— RTVI (@RTVi) 27 березня 2018 р.

“We are all locked in this zoo.” Anna believes the Kemerovo tragedy was the result of systematic corruption and “the absurdity of Russian life.” pic.twitter.com/c1MpOu8dts

— Evan Gershkovich (@evangershkovich) 27 березня 2018 р.