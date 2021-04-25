Квітень попрощається з українцями грозами та потеплінням до +21°
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Попри холоднечу, яка утримається найближчі три дні, квітень завершиться суттєвим потеплінням та грозами. Про це УНН повідомили у Гідрометцентрі.
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Синоптики відзначають, що 29 квітня в Україні без опадів, лише вдень у західних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-18°, на Закарпатті до 20°.
“30 квітня в західній частині, вдень і в північних та більшості центральних областей дощі, місцями грози; на решті території без опадів; температура вночі 4-10° тепла, вдень 15-21°”, — відзначають в Укргідрометцентрі.
Додамо
Що ж стосується столиці, то 29 квітня опадів не очікується, а от 30 — вдень дощ, місцями гроза.
Нагадаємо
Квітень у Києві почався з температурного рекорду.