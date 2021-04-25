Апрель попрощается с украинцами грозами и потеплением до +21°
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Несмотря на похолодание, которое будет длиться ближайшие три дня, апрель завершится существенным потеплением и грозами. Об этом сообщили УНН в Гидрометцентре.
Детали
Синоптики отмечают, что 29 апреля в Украине без осадков, лишь днем в западных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 1-6° тепла, днем 12-18°, на Закарпатье до 20°.
"30 апреля в западной части, днем и в северных и большинстве центральных областей дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков; температура ночью 4-10° тепла, днем 15-21°", - отмечают в Укргидрометцентре.
Добавим
Что же касается столицы, то 29 апреля осадков не ожидается, а вот 30 - днем дождь, местами гроза.
Напомним
Апрель в Киеве начался с температурного рекорда.