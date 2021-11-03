Квентін Тарантіно продасть сім вирізаних сцен із "Кримінального чтива" у вигляді NFT

Деталі

Як було оголошено у вівторок, Тарантіно продасть з аукціону сім вирізаних сцен з "Кримінального чтива" у вигляді невзаємозамінних токенів, у тому числі оригінальні рукописні сценарії фільму і ексклюзивні аудіокоментарі від самого Тарантіно. Предмети колекціонування будуть продані з аукціону на торговому майданчику NFT OpenSea.

Цитата:

“Я радий представити шанувальникам ці ексклюзивні сцени з "Кримінального чтива". Secret Network і Secret NFT відкривають абсолютно новий світ спілкування фанатів і артистів, і я дуже радий бути частиною цього", — прокоментував Тарантіно.

Додамо

NFT побудовані на секретній мережі, екосистемі блокчейну, у якій пріоритет віддається конфіденційності. Для унікальних NFT "Кримінального чтива" і для всіх інших, виставлених на аукціоні на платформі, це означає, що контент доступний для перегляду тільки власникам цих NFT.

Довідка

Фільм "Кримінальне чтиво" (1994) постійно перебуває в першій десятці списку 250 кращих фільмів на сайті IMDb. Володар премії "Оскар", "BAFTA" і "Золотий глобус" в категорії "Кращий оригінальний сценарій", "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю 1994 року і ще більше ніж сорока кінематографічних нагород. Картина також мала великий успіх у публіки і вважається важливою віхою в історії кінематографу, що дала відчутний поштовх розвитку незалежного американського кіно. У 2013 році внесений до Національного реєстру фільмів Сполучених Штатів Америки як такий, що має культурне, історичне та естетичне значення.