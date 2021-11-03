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Квентин Тарантино продаст семь вырезанных сцен из "Криминального чтива" в виде NFT

Киев • УНН

 • 37624 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Именитый режиссер и сценарист Квентин Тарантино предложит на аукционе семь вырезанных сцен из "Криминального чтива" (Pulp Fiction) в виде NFT, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Квентин Тарантино продаст семь вырезанных сцен из "Криминального чтива" в виде NFT

Детали

Как было объявлено во вторник, Тарантино продаст с аукциона семь вырезанных сцен из “Криминального чтива” в виде невзаимозаменяемых токенов, в том числе оригинальные рукописные сценарии из фильма и эксклюзивные аудиокомментарии от самого Тарантино. Предметы коллекционирования будут проданы с аукциона на торговой площадке NFT OpenSea.

Цитата:

“Я рад представить поклонникам эти эксклюзивные сцены из „Криминального чтива“. Secret Network и Secret NFT открывают совершенно новый мир общения фанатов и артистов, и я очень рад быть частью этого”, — прокомментировал Тарантино.

Добавим

NFT построены на секретной сети, экосистеме блокчейна, в которой приоритет отдается конфиденциальности. Для уникальных NFT “Криминального чтива” и для всех других, выставленных на аукционе на платформе, это означает, что контент доступен для просмотра только владельцам этих NFT.

Справка

Фильм “Криминальное чтиво” (1994) постоянно находится в первой десятке списка 250 лучших фильмов на сайте IMDb. Обладатель премии “Оскар”, “BAFTA” и “Золотой глобус” в категории “Лучший оригинальный сценарий”, “Золотой пальмовой ветви” Каннского кинофестиваля 1994 года и ещё более сорока кинематографических наград. Картина также имела большой успех у публики и считается важной вехой в истории кинематографа, давшей ощутимый толчок развитию независимого американского кино. В 2013 году внесён в Национальный реестр фильмов Соединённых Штатов Америки как имеющий культурное, историческое и эстетическое значение.

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