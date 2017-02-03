Квартири у Броварах та Ірпені привабливіші, за столичні - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Передмістя продовжує утримувати лідерство у продажах житлової нерухомості. Про це у коментарі УНН розповів експерт із нерухомості Андрій Ярема.
“В передмісті зберігається значний попит. І я вважаю, що ця тенденція повинна зберегтися і цього року. Одним із аргументів є те, що поки у покупців так і не з’явилися можливості покращення їх матеріального стану.
Я можу привести приклад. Будинки у передмісті рекламують під гаслом „власний будинок у передмісті за ціною однокімнатної квартири у Києві“. Тобто клієнти можуть продати свою однокімнатну квартиру в Києві і купити недопалеку від столиці гарні апартаменти, загальною площею близько 100 кв. метрів. Це ж однозначно покращення житлових умов. Це гарна альтернатива”, — розповів він.
При цьому, за словами експерта, найкраща ситуація в Ірпені та Броварах.
“Хочу зазначити, що квартири за містом дуже гарно продаються. Якщо проаналізувати те, що будується у передмісті і як продається, то найкраща ситуація в Ірпені та Броварах. Хоча в Києві наче теж справи йдуть напогано, але в передмісті житло все одно набагато доступніше, плюс природа.
В Києві новобудови йдуть від 700 доларів і такі ж самі новобудови, але у передмісті коштують 350- 400 дол. Тобто, практично у два рази різниться ціна”, — зазначив А.Ярема.
Нагадаємо, однокімнатна квартира в одному з найбільших житлових комплексів України — ЖК “Scandia” (Бровари) коштує від 383 тис. грн, що еквівалентно близько 15 тис. дол. США.