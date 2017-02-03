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Квартиры в Броварах и Ирпене привлекательнее, чем столичные - эксперт

Киев • УНН

 • 8182 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пригород продолжает удерживать лидерство в продажах жилой недвижимости. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Андрей Ярема.

Квартиры в Броварах и Ирпене привлекательнее, чем столичные - эксперт

"В пригороде сохраняется значительный спрос. И я считаю, что эта тенденция должна сохраниться и в этом году. Одним из аргументов является то, что пока у покупателей так и не появились возможности улучшения их материального положения.

Я могу привести пример. Дома в пригороде рекламируют под лозунгом "собственный дом в пригороде по цене однокомнатной квартиры в Киеве". То есть клиенты могут продать свою однокомнатную квартиру в Киеве и купить недопалеку от столицы красивые апартаменты, общей площадью около 100 кв. метров. Это же однозначно улучшение жилищных условий. Это хорошая альтернатива", - рассказал он.

При этом, по словам эксперта, лучшая ситуация в Ирпене и Броварах.

"Хочу отметить, что квартиры за городом очень хорошо продаются. Если проанализировать то, что строится в пригороде и как продается, то лучшая ситуация в Ирпене и Броварах. Хотя в Киеве тоже дела идут неплохо, но в пригороде жилье все равно намного доступнее, плюс природа.

В Киеве новостройки идут от 700 долларов и такие же новостройки, но в пригороде стоят 350- 400 долл. То есть, практически в два раза отличается цена", - отметил А.Ярема.

Напомним, однокомнатная квартира в одном из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК "Scandia" (Бровары) стоит от 383 тыс. грн, что эквивалентно около 15 тыс. долл. США.

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