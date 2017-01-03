Квартирант на Кіровоградщині поліном забив до смерті власника оселі
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 січня. УНН. У Кіровоградській області поліцейські викрили підозрюваного у скоєнні особливо тяжкого злочину – чоловік поліном забив до смерті чоловіка, який прихистив його у своїй оселі. Про це поінформували в ГУ НП в області, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, пригода сталася в одному з сіл Новоукраїнського району близько 15:00 1 січня.
Напередодні 46-річний власник оселі прихистив у своєму домоволодінні чоловіка, що продав житло та втратив гроші.
Після святкування Нового року, місцевий житель пішов відпочивати, однак квартирант, із незрозумілих причин затаївши образу, повернувся до його хати, вхопив дерев’яне поліно та кілька разів ударив ним опонента по голові.
Отримані тілесні ушкодження виявилися настільки тяжкими, що потерпілий впав із ліжка і більше не підвівся.
Усвідомивши те, що сталося, та маючи бажання уникнути відповідальності, 71-річний підозрюваний дочекався приїзду на місце події поліцейських.
Потім дав свідчення, що в момент трагедії його не було вдома.
Аби заплутати сліди, розповів про те, що знає, як до господаря начебто приходили невідомі особи, били його, а потім втекли. Перевіривши наявну інформацію, оперативники викрили літнього чоловіка у брехні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України “Умисне тяжке тілесне ушкодження”.
Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
За попередніми даними, зловмисник під час скоєння злочину перебував у нетверезому стані.
Нині особу затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.