Квартирант в Кировоградской области поленом забил до смерти владельца дома
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 января. УНН. В Кировоградской области полицейские разоблачили подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления - мужчина поленом забил до смерти мужчину, который приютил его в своем доме. Об этом сообщили в ГУ НП в области, сообщает УНН.
Согласно информации, происшествие произошло в одном из сел Новоукраинского района около 15:00 1 января.
Накануне 46-летний владелец дома приютил в своем домовладении мужчину, что продал жилье и потерял деньги.
После празднования Нового года, местный житель пошел отдыхать, однако квартирант, по непонятным причинам затаив обиду, вернулся в его дом, схватил деревянное полено и несколько раз ударил им оппонента по голове.
Полученные телесные повреждения оказались настолько тяжелыми, что пострадавший упал с кровати и больше не поднялся.
Осознав, что произошло, и желая избежать ответственности, 71-летний подозреваемый дождался приезда на место происшествия полицейских.
Затем дал показания, что в момент трагедии его не было дома.
Чтобы запутать следы, рассказал о том, что знает, как к хозяину вроде приходили неизвестные, били его, а затем скрылись. Проверив имеющуюся информацию, оперативники разоблачили летнего мужчину во лжи.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение».
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
По предварительным данным, злоумышленник во время совершения преступления находился в нетрезвом состоянии.
Сейчас лицо задержано в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.