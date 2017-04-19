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Квартира у Києві утричі дорожча за житло в новобудові в Броварах

Київ • УНН

 • 11828 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Квартиру в новобудові Броварів можна купити утричі дешевше, ніж в столиці, повідомляє УНН з посиланням на інформаційно-аналітичний центр "Олімп Консалтинг".

Так, у березні 2017 року середня вартість квадратного метра у столиці становила 1 тис. 89 дол. США.

У той же час вартість квадратного метру в новобудові передмістя становить орієнтовно 360 дол. США.

До прикладу, один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Бровари) пропонує квартири від 15 тис. доларів США.

При цьому квартири цього скандинавського містечка вже оснащені двоконтурним газовим котлом, лічильниками води, електроенергії та газу.

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