Квартира у Києві утричі дорожча за житло в новобудові в Броварах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Квартиру в новобудові Броварів можна купити утричі дешевше, ніж в столиці, повідомляє УНН з посиланням на інформаційно-аналітичний центр "Олімп Консалтинг".
Так, у березні 2017 року середня вартість квадратного метра у столиці становила 1 тис. 89 дол. США.
У той же час вартість квадратного метру в новобудові передмістя становить орієнтовно 360 дол. США.
До прикладу, один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Бровари) пропонує квартири від 15 тис. доларів США.
При цьому квартири цього скандинавського містечка вже оснащені двоконтурним газовим котлом, лічильниками води, електроенергії та газу.