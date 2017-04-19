Квартира в Киеве в три раза дороже жилья в новостройке в Броварах

Так, в марте 2017 года средняя стоимость квадратного метра в столице составила 1 тыс. 89 долл. США.

В то же время стоимость квадратного метра в новостройке пригорода составляет ориентировочно 360 долл. США.

К примеру, один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары) предлагает квартиры от 15 тыс. долларов США.

При этом квартиры этого скандинавского города уже оснащены двухконтурным газовым котлом, счетчиками воды, электроэнергии и газа.