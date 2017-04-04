Квартира на Лісовому масиві у 2,5 рази дорожча за новобудову у Броварах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Лісовий масив столиці від міста Бровари Київської області розділяють лише 10 хвилин їзди. Однак повноцінну квартиру в новобудові Броварів можна купити у 2,5 рази дешевше, ніж соціальне житло на Лісовому масиві, повідомляє УНН.
Так, за даними інформаційно-аналітичного центру “Олімп Консалтинг”, вартість квадратного метру соціального житла у столиці в березні 2017 року становила понад 1 тис.доларів США. Зокрема, найменша його вартість була зафіксована у Лісовому масиві – 893 дол.США.
В той же час вартість квадратного метру в новобудові передмістя складає орієнтовно 360 доларів США.
До прикладу, один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Бровари) пропонує квартири від 15 тис. доларів США.
При цьому квартири скандинавського містечка вже оснащені двоконтурним газовим котлом, лічильниками води, електроенергії та газу. Сам житловий комплекс передбачає будівництво 100 житлових будинків і розвинену інфраструктуру, включаючи транспортну розв’язку і парк з озером.