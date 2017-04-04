Квартира на Лесном массиве в 2,5 раза дороже новостройки в Броварах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Лесной массив столицы от города Бровары Киевской области разделяют всего 10 минут езды. Однако полноценную квартиру в новостройке Броваров можно купить в 2,5 раза дешевле, чем социальное жилье на Лесном массиве, сообщает УНН.
Так, по данным информационно-аналитического центра "Олимп Консалтинг", стоимость квадратного метра социального жилья в столице в марте 2017 составила более 1 тыс. долларов США. В частности, наименьшая его стоимость была зафиксирована в Лесном массиве - 893 долл.
В то же время стоимость квадратного метра в новостройке пригород составляет ориентировочно 360 долларов США.
К примеру, один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары) предлагает квартиры от 15 тыс. Долларов США.
При этом квартиры скандинавского города уже оснащены двухконтурным газовым котлом, счетчиками воды, электроэнергии и газа. Сам жилой комплекс предусматривает строительство 100 жилых домов и развитую инфраструктуру, включая транспортную развязку и парк с озером.