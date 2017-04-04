Квартира на Лесном массиве в 2,5 раза дороже новостройки в Броварах

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48510 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104368 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160497 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118351 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117632 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113149 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104683 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154679 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Квартира на Лесном массиве в 2,5 раза дороже новостройки в Броварах

Квартира на Лесном массиве в 2,5 раза дороже новостройки в Броварах

Киев  •  УНН

 • 14371 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Лесной массив столицы от города Бровары Киевской области разделяют всего 10 минут езды. Однако полноценную квартиру в новостройке Броваров можно купить в 2,5 раза дешевле, чем социальное жилье на Лесном массиве, сообщает УНН.

Так, по данным информационно-аналитического центра "Олимп Консалтинг", стоимость квадратного метра социального жилья в столице в марте 2017 составила более 1 тыс. долларов США. В частности, наименьшая его стоимость была зафиксирована в Лесном массиве - 893 долл.

В то же время стоимость квадратного метра в новостройке пригород составляет ориентировочно 360 долларов США.

К примеру, один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары) предлагает квартиры от 15 тыс. Долларов США.

При этом квартиры скандинавского города уже оснащены двухконтурным газовым котлом, счетчиками воды, электроэнергии и газа. Сам жилой комплекс предусматривает строительство 100 жилых домов и развитую инфраструктуру, включая транспортную развязку и парк с озером.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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