Кваліфікація Євро-2020: збірна Англії святкувала виграш у поєдинку з восьми голами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Збірна Англії в матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року в групі А обіграла національну команду Косово, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Беріша відкрив рахунок на першій хвилині зустрічі, яка відбулася в Саутгемптоні на стадіоні "Сент-Мері". Рахім Стерлінг і Харрі Кейн швидко принесли лідерство англійцям (2:1).
Також Англія забила ще три голи в першому таймі, Косово - два в другому. Як наслідок 5:3 на користь фавориту зустрічі.
Зауважимо, що збірна Англії не програє вже 42 відбіркових матчі.
Крім того зазначимо, в іншій грі групи А Чорногорія на своєму полі програла Чехії з рахунком 0:3.