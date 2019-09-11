Квалификация Евро-2020: сборная Англии праздновала выигрыш в поединке с восьми голами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 году в группе А обыграла национальную команду Косово, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Бериша открыл счет на первой минуте встречи, состоявшейся в Саутгемптоне на стадионе "Сент-Мэри". Стерлинг и Кейн быстро принесли лидерство англичанам (2:1).
Также Англия забила еще три гола в первом тайме, Косово - два во втором. В результате 5:3 в пользу фаворита встречи.
Заметим, что сборная Англии не проигрывает уже 42 отборочных матча.
Кроме того отметим, в другой игре группы А Черногория на своем поле проиграла Чехии со счетом 0:3.