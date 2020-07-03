Курятину "Епікур" очікує аудит на наявність антибіотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Володимир-Волинська птахофабрика (виробник курятини "Епікур" і "Чебатурочка") пройде аудит на предмет використання антибіотиків. Про це УНН повідомили в Асоціації "Союз птахівників".
"Ми готові приступити до аудиту підприємства. Чекаємо від них підтвердження про готовність пройти перевірку", - відзначили в Асоціації.
Нагадаємо, моніторинг був початий 1 січня 2020 року, з ініціативи трьох українських виробників курятини та яєць.
Поки аудит успішно пройшли тільки два підприємства МХП (Наша Ряба): "Миронівська птахофабрика" та "Вінницька птахофабрика". У курятині цієї компанії відсутні антибіотики.