Курятину "Епікур" очікує аудит на наявність антибіотиків

"Ми готові приступити до аудиту підприємства. Чекаємо від них підтвердження про готовність пройти перевірку", - відзначили в Асоціації.

Нагадаємо, моніторинг був початий 1 січня 2020 року, з ініціативи трьох українських виробників курятини та яєць.

Поки аудит успішно пройшли тільки два підприємства МХП (Наша Ряба): "Миронівська птахофабрика" та "Вінницька птахофабрика". У курятині цієї компанії відсутні антибіотики.