Курятину "Эпикур" ожидает аудит на наличие антибиотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Владимир-Волынская птицефабрика (производитель курятины "Эпикур" и "Чебатурочка") пройдет аудит на предмет использования антибиотиков. Об этом УНН сообщили в Ассоциации “Союз птицеводов”.
"Мы готовы приступить к аудиту предприятия. Ждем от них подтверждения о готовности пройти проверку", - отметили в Ассоциации.
Напомним, мониторинг был начат 1 января 2020 года, по инициативе трех украинских производителей курятины и яиц.
Пока аудит успешно прошли только два предприятия МХП ( Наша Ряба): “Мироновская птицефабрика” и “Винницкая птицефабрика”. В курятине этой компании отсутствуют антибиотики.