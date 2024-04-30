Курс валют на 30 квітня: долар виріс на 6 копійок
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 39,6688 UAH/USD, девальвувавши гривню на 6 копійок.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,6688грн/дол., що девальвувало гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 39,66 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,49 грн/євро. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 39,90 грн, а продати за 39,50 у банках.
- Євро можна купити за 42,98 грн, а продати за 42,40 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 39,70−39,83 грн, а євро — за 42,75−42,93 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 39,53−39,59 грн/дол. для долара та 42,30−42,34 грн/євро для євро.
Нагадаємо
За час воєнного стану підприємці отримали 52 244 кредити на загальну суму 208,7 млрд грн за програмою програми "Доступні кредити 5-7-9%".