Курс валют на 30 апреля: доллар вырос на 6 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,6688грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,66 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,49 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 39,90 грн, а продать за 39,50 в банках.

- Евро можно купить за 42,98 грн, а продать за 42,40 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,70-39,83 грн, а евро - по 42,75-42,93 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,53-39,59 грн/долл. для доллара и 42,30-42,34 грн/евро для евро.

Напомним,

За время военного положения предприниматели получили 52 244 кредита на общую сумму 208,7 млрд грн по программе программы программы «Доступные кредиты 5-7-9%».