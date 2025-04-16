Курс валют на 16 квітня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1753 грн/дол., що зміцнило гривню на 14 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,17 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,61 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,88 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

у банках долар торгується за курсом 41,50-40,85 грн, а євро за 47,20-46,32 грн, злотий за 11,15-10,45 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 40,90-40,80 грн, а євро - за 46,60-46,35 грн, злотий за 10,85-10,70 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,15-41,18, грн/дол. та 46,55-46,58 грн/євро.

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