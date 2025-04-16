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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Курс валют на 16 квітня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Київ • УНН

 • 2194 перегляди

Нацбанк зміцнив гривню на 14 копійок, встановивши офіційний курс на рівні 41,1753 грн/дол. В банках долар торгується за 41,50-40,85 грн.

Курс валют на 16 квітня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1753 грн/дол., що зміцнило гривню на 14 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,17 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,61 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,88 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

  • у банках долар торгується за курсом 41,50-40,85 грн, а євро за 47,20-46,32 грн, злотий за 11,15-10,45 грн;  
    • в обмінниках долар торгується за курсом 40,90-40,80 грн, а євро - за 46,60-46,35 грн, злотий за 10,85-10,70 грн;  
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,15-41,18, грн/дол. та 46,55-46,58 грн/євро.

        Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту 11.04.25, 12:11 • 286947 переглядiв

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

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