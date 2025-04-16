Курс валют на 16 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1753 грн/долл., что укрепило гривну на 14 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,17 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,61 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,88 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:

в банках доллар торгуется по курсу 41,50-40,85 грн, а евро по 47,20-46,32 грн, злотый по 11,15-10,45 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 40,90-40,80 грн, а евро - по 46,60-46,35 грн, злотый по 10,85-10,70 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,15-41,18, грн/долл. и 46,55-46,58 грн/евро.

Легализация виртуальной валюты в Украине: в Нацкомиссии по ценным бумагам рассказали о подготовке законопроекта