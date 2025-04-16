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Курс валют на 16 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Киев • УНН

 • 1862 просмотра

Нацбанк укрепил гривну на 14 копеек, установив официальный курс на уровне 41,1753 грн/долл. В банках доллар торгуется за 41,50-40,85 грн.

Курс валют на 16 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1753 грн/долл., что укрепило гривну на 14 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,17 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,61 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,88 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,50-40,85 грн, а евро по 47,20-46,32 грн, злотый по 11,15-10,45 грн;  
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 40,90-40,80 грн, а евро - по 46,60-46,35 грн, злотый по 10,85-10,70 грн;  
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,15-41,18, грн/долл. и 46,55-46,58 грн/евро.

        Легализация виртуальной валюты в Украине: в Нацкомиссии по ценным бумагам рассказали о подготовке законопроекта11.04.25, 12:11 • 286907 просмотров

        Алина Волянская

        Алина Волянская

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