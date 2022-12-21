Курс на Захід: в IBOX BANK заявили про плани масштабування на 2023 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Український транзакційний банк IBOX BANK планує продовжувати масштабування у 2023 році. Головний фокус керівництво банку хоче зробити на відкритті нових відділень у західних регіонах України. Про це в ході відкриття VIP-відділення банку на Хрещатику заявила акціонер і Голова наглядової ради IBOX BANK Альона Шевцова.
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“Завдяки бізнес-стратегії, незважаючи на війну, нам вдалося зробити поточного року стрімкий ривок та закріпитися у ТОП-10 найстабільніших та найприбутковіших банків України. Ключове завдання – у такому ж темпі просуватися і у 2023 році. Наш пріоритет – це збереження поточного портфелю корпоративних клієнтів та відкриття нових відділень по всій Україні. Головний фокус на даний момент – західна частина країни”, – відзначила Голова наглядової ради IBOX BANK Альона Шевцова.
Вона зазначила, що запорукою успіху будь-якого бізнесу та кожного українця, зокрема, у реаліях воєнного стану – старанна робота у режимі 24/7.
Нагадаємо
Цього року IBOX BANK вже відкрив 34 нових відділення.
У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.
Також цього року банк увійшов до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 рядок серед усіх банківських установ України.