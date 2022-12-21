Курс на Запад: в IBOX BANK заявили о планах по масштабированию на 2023 год
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украинский транзакционный банк IBOX BANK планирует продолжать масштабирование в 2023 году. Главный фокус руководство банка хочет сделать на открытии новых отделений в западных регионах Украины. Об этом в ходе открытия VIP-отделения банка на Крещатике заявила акционер и Глава наблюдательного совета IBOX BANK Алена Шевцова.
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“Благодаря бизнес-стратегии, несмотря на войну, нам удалось совершить в текущем году стремительный рывок и закрепиться в ТОП-10 самых стабильных и прибыльных банков Украины. Ключевая задача - в таком же темпе продвигаться и в 2023 году. Наш приоритет - это сохранение текущего портфеля корпоративных клиентов и открытие новых отделений по всей Украине. Главный фокус в данный момент - западная часть страны”, – отметила Глава наблюдательного совета IBOX BANK Алена Шевцова.
Она отметила, что залогом успеха любого бизнеса и каждого украинца, в частности, в реалиях военного положения - усердная работа в режиме 24/7.
Напомним
В этом году IBOX BANK уже открыл 34 новых отделения.
В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.
Также в этом году банк вошел в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банковских учреждений Украины.