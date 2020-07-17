Курс на американський ринок - Прогрестех-Україна очолив учасник проектів NASA

Зміна голови Прогрестех-Україна пов'язана з призначенням попереднього керівника компанії - Олега Уруського - віце-прем'єр-міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Новий директор Прогрестех-Україна Антон Кульчицький завірив, що продовжить курс компанії на американський ринок високотехнологічних інженерних послуг.

"Розвиток нових компетенцій і нарощування обсягів сервісів, що надаються, як в авіабудівній сфері, так і у сфері програмної інженерії, є основним завданням колективу компанії", - зазначив Кульчицький

Антон Кульчицький народився в серпні 1972 року. Є громадянином США. Кандидат фізико-математичних наук. Засновник американської інжинірингової компанії Coupi Inc., учасник декількох проектів NASA, включаючи марсоходи Spirit і Opportunity, місії з перенаправлення астероїда, а також місії з вивчення комет. Має винагороду дослідницького центру NASA Langley. Працював в Університеті Аляски, в Арктичному Суперкомп'ютерному Центрі. Має низку публікацій у відомих наукових журналах в різних галузях науки та техніки.

Нагадаємо, компанія Прогрестех-Україна надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основний партнер і замовник Прогрестех-Україна – компанія Boeing. Спільно з найбільшими технічними університетами країни Прогрестех-Україна запустила комплекс програм дуального навчання з метою розвитку української інженерної школи, підготовки кваліфікованих інженерів для авіаіндустрії та інших галузей промисловості.

Прогрестехгруп (Progresstechgroup) – міжнародний холдинг зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас, США). Управляє низкою інжинірингових центрів в країнах Європи і Північної Америки, має 12 офісів по всьому світу. В Україні Групу, окрім Прогрестех-Україна, також представляють компанії Тукана Інжиніринг Україна, Аеро ДС і Соupi Inc.