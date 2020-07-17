Курс на американський ринок - Прогрестех-Україна очолив учасник проектів NASA

ukru
19 березня, 18:42 • 101216 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 141957 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 118922 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 133206 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 137290 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 125469 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 173172 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125913 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125497 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124337 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 87526 перегляди
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

00:24 • 48669 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 121946 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 101739 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 58123 перегляди
Публікації
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 752 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 112724 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 117543 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 109988 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 173225 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 79197 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 84821 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 114388 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 131829 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 130686 перегляди
Актуальне
Курс на американський ринок - Прогрестех-Україна очолив учасник проектів NASA

Курс на американський ринок - Прогрестех-Україна очолив учасник проектів NASA

Київ • УНН

 • 14067 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Директором інжинірингової компанії Прогрестех-Україна призначений американський менеджер Антон Кульчицький. Зміна голови відбулася сьогодні, 17 липня 2020 року, за рішенням Ради директорів міжнародного холдингу PROGRESSTECHGROUP. Про це повідомляється на сайті компанії, передає УНН.

Зміна голови Прогрестех-Україна пов'язана з призначенням попереднього керівника компанії - Олега Уруського - віце-прем'єр-міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Новий директор Прогрестех-Україна Антон Кульчицький завірив, що продовжить курс компанії на американський ринок високотехнологічних інженерних послуг.

"Розвиток нових компетенцій і нарощування обсягів сервісів, що надаються, як в авіабудівній сфері, так і у сфері програмної інженерії, є основним завданням колективу компанії", - зазначив Кульчицький

Антон Кульчицький народився в серпні 1972 року. Є громадянином США. Кандидат фізико-математичних наук. Засновник американської інжинірингової компанії Coupi Inc., учасник декількох проектів NASA, включаючи марсоходи Spirit і Opportunity, місії з перенаправлення астероїда, а також місії з вивчення комет. Має винагороду дослідницького центру NASA Langley. Працював в Університеті Аляски, в Арктичному Суперкомп'ютерному Центрі. Має низку публікацій у відомих наукових журналах в різних галузях науки та техніки.

Нагадаємо, компанія Прогрестех-Україна надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основний партнер і замовник Прогрестех-Україна – компанія Boeing. Спільно з найбільшими технічними університетами країни Прогрестех-Україна запустила комплекс програм дуального навчання з метою розвитку української інженерної школи, підготовки кваліфікованих інженерів для авіаіндустрії та інших галузей промисловості.

Прогрестехгруп (Progresstechgroup) – міжнародний холдинг зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас, США). Управляє низкою інжинірингових центрів в країнах Європи і Північної Америки, має 12 офісів по всьому світу. В Україні Групу, окрім Прогрестех-Україна, також представляють компанії Тукана Інжиніринг Україна, Аеро ДС і Соupi Inc.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32