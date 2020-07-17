Курс на американський ринок - Прогрестех-Україна очолив учасник проектів NASA
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Директором інжинірингової компанії Прогрестех-Україна призначений американський менеджер Антон Кульчицький. Зміна голови відбулася сьогодні, 17 липня 2020 року, за рішенням Ради директорів міжнародного холдингу PROGRESSTECHGROUP. Про це повідомляється на сайті компанії, передає УНН.
Зміна голови Прогрестех-Україна пов'язана з призначенням попереднього керівника компанії - Олега Уруського - віце-прем'єр-міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
Новий директор Прогрестех-Україна Антон Кульчицький завірив, що продовжить курс компанії на американський ринок високотехнологічних інженерних послуг.
"Розвиток нових компетенцій і нарощування обсягів сервісів, що надаються, як в авіабудівній сфері, так і у сфері програмної інженерії, є основним завданням колективу компанії", - зазначив Кульчицький
Антон Кульчицький народився в серпні 1972 року. Є громадянином США. Кандидат фізико-математичних наук. Засновник американської інжинірингової компанії Coupi Inc., учасник декількох проектів NASA, включаючи марсоходи Spirit і Opportunity, місії з перенаправлення астероїда, а також місії з вивчення комет. Має винагороду дослідницького центру NASA Langley. Працював в Університеті Аляски, в Арктичному Суперкомп'ютерному Центрі. Має низку публікацій у відомих наукових журналах в різних галузях науки та техніки.
Нагадаємо, компанія Прогрестех-Україна надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основний партнер і замовник Прогрестех-Україна – компанія Boeing. Спільно з найбільшими технічними університетами країни Прогрестех-Україна запустила комплекс програм дуального навчання з метою розвитку української інженерної школи, підготовки кваліфікованих інженерів для авіаіндустрії та інших галузей промисловості.
Прогрестехгруп (Progresstechgroup) – міжнародний холдинг зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас, США). Управляє низкою інжинірингових центрів в країнах Європи і Північної Америки, має 12 офісів по всьому світу. В Україні Групу, окрім Прогрестех-Україна, також представляють компанії Тукана Інжиніринг Україна, Аеро ДС і Соupi Inc.