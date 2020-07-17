Курс на американский рынок – Прогресстех-Украина возглавил участник проектов NASA

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 32617 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101807 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106694 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133726 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110713 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131461 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102086 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102588 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104430 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102059 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Курс на американский рынок – Прогресстех-Украина возглавил участник проектов NASA

Курс на американский рынок – Прогресстех-Украина возглавил участник проектов NASA

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Директором инжиниринговой компании Прогресстех-Украина назначен американский менеджер Антон Кульчицкий. Смена главы состоялась сегодня, 17 июля 2020 года, по решению Совета директоров международного холдинга PROGRESSTECHGROUP. Об этом сообщается на сайте компании, передает УНН.

Смена главы Прогресстех-Украина связана с назначением предыдущего руководителя компании - Олега Уруского - вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Новый директор Прогресстех-Украина Антон Кульчицкий заверил, что продолжит курс компании на американский рынок высокотехнологических инженерных услуг.

"Развитие новых компетенций и наращивание объемов предоставляемых сервисов как в авиастроительной области, так и в области программной инженерии, является основной задачей коллектива компании", - отметил Кульчицкий.

Антон Кульчицкий родился в августе 1972 года. Является гражданином США. Кандидат физико-математических наук. Основатель американской инжиниринговой компании Coupi Inc., участник нескольких проектов NASA, включая марсоходы Spirit и Opportunity, миссии по перенаправлению астероида, а также миссии по изучению комет. Имеет награду исследовательского центра NASA Langley. Работал в Университете Аляски, в Арктическом Суперкомпьютерном Центре. Имеет ряд публикаций в известных научных журналах в разных областях науки и техники.

Напомним, компания Прогресстех-Украина предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина – компания Boeing.

Совместно с крупнейшими техническими университетами страны Прогресстех-Украина запустила комплекс программ дуального обучения в целях развития украинской инженерной школы, подготовки квалифицированных инженеров для авиаиндустрии и других отраслей промышленности.

Прогресстехгруп (Progresstechgroup) – международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру. В Украине Группу, помимо Прогресстех-Украина, также представляют компании Тукана Инжиниринг Украина, Аэро ДС и Соupi Inc.

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