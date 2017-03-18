Курс молодого розвідника пройшли журналісти на Житомирщині

Майже два десятки працівників преси півтори доби освоювали курс молодого розвідника. У програмі занять була вогнева підготовка із застосуванням бойових набоїв, тактико-тактична медицина, маскування, влаштування засідок, облаштування табору на ночівлю, відбиття танкової атаки супротивника, а також родзинка зборів — обкатка танком (журналіст мав залягти в окопі, вести вогонь по танку, що рухається до нього, після чого залягти, пропустити над собою танк, а потім спробувати пошкодити кришку двигуна гранатою).

Інструктори — досвідчені бійці-розвідники із спецгрупи “Марусині Ведмеді” мають кількарічний досвід участі в АТО показали журналістам стандартну програму підготовки бійців розвідки ВДВ.

Нагадаємо, близько 60 кінологів ДФС, ДСНС, Держприкордонслужби, поліції та інших відомств із 18 областей України 17 березня пройшли навчання на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС у Хмельницькому.