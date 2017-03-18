Курс молодого розвідника пройшли журналісти на Житомирщині

ukru
27 березня, 18:53 • 100209 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 120253 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 127043 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 135254 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 190780 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 127368 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 113868 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 135265 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121938 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123765 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 48853 перегляди
Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

27 березня, 22:47 • 33597 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 42225 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 34226 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 27088 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 100227 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 137026 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 190795 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 205756 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 216401 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 89596 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 118861 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 144742 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 134279 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 164723 перегляди
Актуальне
Курс молодого розвідника пройшли журналісти на Житомирщині

Курс молодого розвідника пройшли журналісти на Житомирщині

Київ • УНН

 • 15944 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 18 березня. УНН. Курс молодого розвідника пройшла група журналістів на Житомирському полігоні, повідомляє кореспондент УНН.

Майже два десятки працівників преси півтори доби освоювали курс молодого розвідника. У програмі занять була вогнева підготовка із застосуванням бойових набоїв, тактико-тактична медицина, маскування, влаштування засідок, облаштування табору на ночівлю, відбиття танкової атаки супротивника, а також родзинка зборів — обкатка танком (журналіст мав залягти в окопі, вести вогонь по танку, що рухається до нього, після чого залягти, пропустити над собою танк, а потім спробувати пошкодити кришку двигуна гранатою).

Інструктори — досвідчені бійці-розвідники із спецгрупи “Марусині Ведмеді” мають кількарічний досвід участі в АТО показали журналістам стандартну програму підготовки бійців розвідки ВДВ.

Нагадаємо, близько 60 кінологів ДФС, ДСНС, Держприкордонслужби, поліції та інших відомств із 18 областей України 17 березня пройшли навчання на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС у Хмельницькому.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Мультимедіа
Tesla
$276.69
Brent
$73.14
Bitcoin
$86,066.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,116.40
Ethereum
$1,914.86