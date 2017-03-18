Курс молодого разведчика прошли журналисты в Житомирской области

Почти два десятка работников прессы полутора суток осваивали курс молодого разведчика. В программе занятий была огневая подготовка с применением боевых патронов, тактико-тактическая медицина, маскировки, устройства засад, устройство лагеря на ночлег, отражение танковой атаки противника, а также изюминка собрания - обкатка танком (журналист должен был залечь в окопе, вести огонь по танку, движущегося к нему, после чего залечь, пропустить над собой танк, а затем попытаться повредить крышку двигателя гранатой).

Инструкторы - опытные бойцы-разведчики с спецгруппы "Марусины Медведи" имеют многолетний опыт участия в АТО показали журналистам стандартную программу подготовки бойцов разведки ВДВ.

Напомним, около 60 кинологов ГФС, ГСЧС, Госпогранслужбы, полиции и других ведомств из 18 областей Украины 17 марта прошли обучение на базе Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС в Хмельницком.