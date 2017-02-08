Курс готівкового долара знизився на 0,18%

Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:

долар-гривня — 27.4500/27.5500 (знизився на −0.18%);

євро-гривня — 29.1000/29.5000 (знизився на −0.51%);

рубль-гривня — 0.4545/0.4625 (знизився на −0.81%).

Як повідомляв УНН, Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:

Золото — 332 762,62;

Срiбло — 4 757,61;

Платина — 273 562,77;

Паладiй — 207 604,95.