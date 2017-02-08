Курс наличного доллара снизился на 0,18%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Курс наличного доллара в среду утром на рынке валютообменных операций в столице снизился на 0,18%, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривна - 27.4500/27.5500 (снизился на -0.18%);
евро-гривна - 29.1000/29.5000 (снизился на -0.51%);
рубль-гривна - 0.4545/0.4625 (снизился на -0.81%).
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 332 762,62;
Серебро - 4 757,61;
Платина - 273 562,77;
Палладий - 207 604,95.