Курс готівкового долара піднявся на 0,18%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Курс готівкового долара у п’ятницю зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці піднявся на 0,18%, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.4500/27.5500 (піднявся на 0.18%);
євро-гривня — 29.1000/29.5000 (піднявсяна 0.17%);
рубль-гривня — 0.4600/0.4680 (піднявся на 0.49%).
Як повідомляв УНН, на 10 лютого Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 334 246,97;
Срiбло — 4 787,50;
Платина — 274 575,45;
Паладiй — 207 823,35.
Також зазначалося, що офіційний курс гривні на 9 лютого встановлено на рівні 27,02 грн/дол:
100 дол. —2702,5143 грн;
100 євро — 2889,5283 грн;
10 російських рублів — 4,5787 грн.