Курс готівкового долара піднявся на 0,18%

Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:

долар-гривня — 27.4500/27.5500 (піднявся на 0.18%);

євро-гривня — 29.1000/29.5000 (піднявсяна 0.17%);

рубль-гривня — 0.4600/0.4680 (піднявся на 0.49%).



Як повідомляв УНН, на 10 лютого Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:

Золото — 334 246,97;

Срiбло — 4 787,50;

Платина — 274 575,45;

Паладiй — 207 823,35.

Також зазначалося, що офіційний курс гривні на 9 лютого встановлено на рівні 27,02 грн/дол:

100 дол. —2702,5143 грн;

100 євро — 2889,5283 грн;

10 російських рублів — 4,5787 грн.