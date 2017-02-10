Курс наличного доллара поднялся на 0,18%

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна - 27,4500/27,5500 (поднялся на 0,18%);

евро-гривна - 29,1000/29,5000 (поднялся на 0,17%)

рубль-гривна - 0,4600/0,4680 (поднялся на 0,49%).



Как сообщал УНН, на 10 февраля Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 334 246,97;

Серебро - 4 787,50;

Платина - 274 575,45;

Палладий - 207 823,35.

Также отмечалось, что официальный курс гривны на 9 февраля установлен на уровне 27,02 грн/долл:

100 долл. - 2702,5143 грн;

100 евро - 2889,5283 грн;

10 российских рублей - 4,5787 грн.