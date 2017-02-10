Курс наличного доллара поднялся на 0,18%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Курс наличного доллара в пятницу утром на рынке валютообменных операций в столице поднялся на 0,18%, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривна - 27,4500/27,5500 (поднялся на 0,18%);
евро-гривна - 29,1000/29,5000 (поднялся на 0,17%)
рубль-гривна - 0,4600/0,4680 (поднялся на 0,49%).
Как сообщал УНН, на 10 февраля Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 334 246,97;
Серебро - 4 787,50;
Платина - 274 575,45;
Палладий - 207 823,35.
Также отмечалось, что официальный курс гривны на 9 февраля установлен на уровне 27,02 грн/долл:
100 долл. - 2702,5143 грн;
100 евро - 2889,5283 грн;
10 российских рублей - 4,5787 грн.