Курс готівкового долара не змінився

Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:

долар-гривня — 27.4500/27.5500 (без змін);

євро-гривня — 29.1000/29.5000 (без змін);

рубль-гривня — 0.4665/0.4745 (піднявся на 1.40%).

Як повідомляв УНН, Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:

Золото — 333487,76;

Срiбло — 4793,84;

Платина — 277237,63;

Паладiй — 211397,09.