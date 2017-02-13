Курс готівкового долара не змінився
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Курс готівкового долара у понеділок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці не змінився, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.4500/27.5500 (без змін);
євро-гривня — 29.1000/29.5000 (без змін);
рубль-гривня — 0.4665/0.4745 (піднявся на 1.40%).
Як повідомляв УНН, Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 333487,76;
Срiбло — 4793,84;
Платина — 277237,63;
Паладiй — 211397,09.