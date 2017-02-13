Курс наличного доллара не изменился
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Курс наличного доллара в понедельник утром на рынке валютообменных операций в столице не изменился, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривня - 27.4500 / 27.5500 (без изменений);
евро-гривна - 29.1000 / 29.5000 (без изменений);
рубль-гривна - 0.4665 / 0.4745 (поднялся на 1.40%).
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций :
Золото - 333487,76;
Серебро - 4793,84;
Платина - 277237,63;
Палладий - 211397,09.