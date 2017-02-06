Курс готівкового долара не змінився
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Курс готівкового долара у понеділок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці не змінився, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.5500/27.6500 (без змін);
євро-гривня — 29.3500/29.6500 (знизився на −0.25%);
рубль-гривня — 0.4630/0.4710 (піднявся на 1.19%).
Як повідомляв УНН, Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 328469,38;
Срiбло — 4679,07;
Платина — 271862,87;
Паладiй — 207688,07.