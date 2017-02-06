Курс наличного доллара не изменился
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Курс наличного доллара в понедельник утром на рынке валютообменных операций в столице не изменился, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривня - 27.5500 / 27.6500 (без изменений);
евро-гривна - 29.3500 / 29.6500 (снизился на -0.25%);
рубль-гривна - 0.4630 / 0.4710 (поднялся на 1.19%).
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 328469,38;
Серебро - 4679,07;
Платина - 271862,87;
Палладий - 207688,07.