Курс долара підскочив
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. НБУ встановив на 16 травня офіційний курс долара на рівні 26,37 грн, що майже на чверть гривні вище у порівнянні з попереднім днем. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сайт регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 16 травня встановлено на рівні: 2637,4033 гривень за 100 доларів (+21,1158 гривень).
Зауважимо, що станом на 15 травня ціна на валюту встановлена на рівні 2616,2875 гривень за 100 доларів.
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Тобто кожен долар буде коштувати на 21 копійку більше.
Раніше УНН повідомляв, що середня зарплата в доларовому еквіваленті досягла рівня 2013 року.