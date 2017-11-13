Курс біткойну впав майже на 30% від історичного максимуму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. З вечора п'ятниці курс Bitcoin знизився на 5.6 відсотків, а з середи, після досягнення історичної позначки в 7882 долара за біткойн, вартість криптовалюти знизилась на 29%, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Зараз біткойн стабілізувався, його вартість перевищує 6 тис долларів.
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Різке падіння курсу валюти, на думку видання, пов'язане з тим, що інвестори перейшли на іншу криптовалюту - Bitcoin Cash, вартість якої зросла з п'ятниці на 40 відсотків.
Біткойн розділився на класичний і Bitcoin Cash у серпні 2017 року. Це сталося в результаті суперечок про оновлення, які повинні були збільшити швидкість обробки транзакцій.