Курс біткойну впав майже на 30% від історичного максимуму

Зараз біткойн стабілізувався, його вартість перевищує 6 тис долларів.

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Різке падіння курсу валюти, на думку видання, пов'язане з тим, що інвестори перейшли на іншу криптовалюту - Bitcoin Cash, вартість якої зросла з п'ятниці на 40 відсотків.

Біткойн розділився на класичний і Bitcoin Cash у серпні 2017 року. Це сталося в результаті суперечок про оновлення, які повинні були збільшити швидкість обробки транзакцій.