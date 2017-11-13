Курс биткойнов упал почти на 30% от исторического максимума

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 13904 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 30749 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 41903 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 47925 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44187 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91144 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99094 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126072 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115974 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 150769 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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11:49 • 101829 просмотра
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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

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Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 109025 просмотра
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Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

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10 марта, 08:24 • 122384 просмотра
Актуальное
Курс биткойнов упал почти на 30% от исторического максимума

Курс биткойнов упал почти на 30% от исторического максимума

Киев  •  УНН

 • 9682 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. С вечера пятницы курс Bitcoin снизился на 5.6 %, а со среды, после достижения исторической отметки в 7882 доллара за биткойн, стоимость криптовалюты снизилась на 29%, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Сейчас биткойн стабилизировалсяь, его стоимость превышает 6 тыс долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Индия задумала создать собственную криптовалюту

Резкое падение курса валюты, по мнению издания,связаное с тем, что инвесторы перешли на другую криптовалюту - Bitcoin Cash, стоимость которой выросла с пятницы на 40 процентов.

Биткойн разделился на классический и Bitcoin Cash в августе 2017 года. Это произошло в результате споров об обновлении, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.

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