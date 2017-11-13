Курс биткойнов упал почти на 30% от исторического максимума
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. С вечера пятницы курс Bitcoin снизился на 5.6 %, а со среды, после достижения исторической отметки в 7882 доллара за биткойн, стоимость криптовалюты снизилась на 29%, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Сейчас биткойн стабилизировалсяь, его стоимость превышает 6 тыс долларов.
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Резкое падение курса валюты, по мнению издания,связаное с тем, что инвесторы перешли на другую криптовалюту - Bitcoin Cash, стоимость которой выросла с пятницы на 40 процентов.
Биткойн разделился на классический и Bitcoin Cash в августе 2017 года. Это произошло в результате споров об обновлении, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.